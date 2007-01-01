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Настоящее фото товара Кресло компьютерное Джейд, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Джейд, черный
9 оценок
5 190
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Кресло компьютерное Джейд, черный

Артикул: CH-087-346
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина595 мм
  • Глубина270 мм
  • Высота875/970 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло представляет собой удобное и практичное офисное кресло, которое позволяет выдерживать нагрузку до 120 кг. В модели предусмотрена регулировка высоты сиденья и прочная крестовина из пластика.
Дизайн:Обивка выполнена из мягкой, приятной на ощупь ткани, которая устойчива к истиранию и загрязнениям. Для перемещения кресла предусмотрены колеса, надежно закрепленные в пластиковой крестовине. Также модель оснащена широкими и удобными подлокотниками.
Удобство использования:Кресло станет отличным решением как для домашнего использования, так и для офиса. Его конструкция позволяет длительное время работать за компьютером без дискомфорта. Возможность регулировки высоты позволяет легко настроить положение кресла для пользователей различного роста и комплекции.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина595 мм
  • Глубина270 мм
  • Высота875/970 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья440/535 мм
  • Материалметалл, пластик, поролон
  • Материал сиденьясетка
  • Цветчерный
  • Цвет ножекчерный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки270 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Вес упаковки9.6 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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