Характеристики товара
Описание
Компьютерное кресло представляет собой удобное и практичное офисное кресло, которое позволяет выдерживать нагрузку до 120 кг. В модели предусмотрена регулировка высоты сиденья и прочная крестовина из пластика.
Дизайн:Обивка выполнена из мягкой, приятной на ощупь ткани, которая устойчива к истиранию и загрязнениям. Для перемещения кресла предусмотрены колеса, надежно закрепленные в пластиковой крестовине. Также модель оснащена широкими и удобными подлокотниками.
Удобство использования:Кресло станет отличным решением как для домашнего использования, так и для офиса. Его конструкция позволяет длительное время работать за компьютером без дискомфорта. Возможность регулировки высоты позволяет легко настроить положение кресла для пользователей различного роста и комплекции.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина595 мм
- Глубина270 мм
- Высота875/970 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья440/535 мм
- Материалметалл, пластик, поролон
- Материал сиденьясетка
- Цветчерный
- Цвет ножекчерный
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Ширина упаковки270 мм
- Высота упаковки580 мм
- Вес упаковки9.6 кг
- Изделия стопируютсяНет