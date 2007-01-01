Характеристики товара
Описание
Компьютерное кресло — это удобное и практичное офисное кресло, выдерживающее нагрузку до 120 кг. Модель оснащена регулировкой высоты сиденья и прочной пластиковой крестовиной.
Дизайн:Обивка выполнена из мягкой экокожи, устойчивой к истиранию и загрязнениям. Для удобства перемещения кресло оборудовано колесами, надежно закрепленными в пластиковой крестовине, а также широкими и удобными подлокотниками.
Удобство использования:Кресло станет отличным решением как для дома, так и для офиса. Его эргономичная конструкция обеспечивает комфорт при длительной работе за компьютером, а возможность регулировки высоты позволяет легко адаптировать кресло под пользователей разного роста и комплекции.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Высота875/970 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья440/535 мм
- Материалфанера, пластик
- Материал сиденьяткань, сетка
- Цветчерный
- Цвет ножекчерный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Ширина упаковки270 мм
- Высота упаковки580 мм
- Вес упаковки9.6 кг
- Изделия стопируютсяНет