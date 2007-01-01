Характеристики товара
Описание
Стул Ингрид — мягкий минимализм и уют для современного интерьера. Обивка выполнена из рогожки в молочном оттенке. Ткань отличается выразительной фактурой, хорошей износостойкостью и практичностью в уходе. Материал приятен на ощупь и помогает создать в интерьере спокойную, уютную атмосферу. Мягкая закругленная спинка и круглое сиденье обеспечивают удобную посадку. Наполнитель из поролона делает стул комфортным для ежедневного использования, а плавные линии формы визуально смягчают пространство. Каркас и ножки выполнены из металла. Прочная конструкция устойчива к нагрузкам, долговечна и подходит для частого использования. Черный цвет основания гармонично сочетается со светлой обивкой и подчеркивает современный стиль модели. Максимальная нагрузка составляет 120 кг. Стул Ингрид подходит для любого интерьера — от дома и кухни до ресторана и кафе. Лаконичный дизайн легко вписывается в разные пространства, добавляя им стиль, легкость и уют.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина485 мм
- Глубина560 мм
- Высота805 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья435 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес6.6 кг
- Материалметалл, фанера, рогожка
- Материал сиденьярогожка
- Цветбежевый
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки470 мм
- Вес упаковки15 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет