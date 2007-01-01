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Настоящее фото товара Стул Ингрид рогожка молочный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Ингрид рогожка молочный
15 оценок
9 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Ингрид рогожка молочный - фото 1Стул Ингрид рогожка молочный - фото 2Стул Ингрид рогожка молочный - фото 3Стул Ингрид рогожка молочный - фото 4Стул Ингрид рогожка молочный - фото 5Стул Ингрид рогожка молочный - фото 6Стул Ингрид рогожка молочный - фото 7

Стул Ингрид рогожка молочный

Артикул: CH-089-036
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина485 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота805 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Ингрид — мягкий минимализм и уют для современного интерьера. Обивка выполнена из рогожки в молочном оттенке. Ткань отличается выразительной фактурой, хорошей износостойкостью и практичностью в уходе. Материал приятен на ощупь и помогает создать в интерьере спокойную, уютную атмосферу. Мягкая закругленная спинка и круглое сиденье обеспечивают удобную посадку. Наполнитель из поролона делает стул комфортным для ежедневного использования, а плавные линии формы визуально смягчают пространство. Каркас и ножки выполнены из металла. Прочная конструкция устойчива к нагрузкам, долговечна и подходит для частого использования. Черный цвет основания гармонично сочетается со светлой обивкой и подчеркивает современный стиль модели. Максимальная нагрузка составляет 120 кг. Стул Ингрид подходит для любого интерьера — от дома и кухни до ресторана и кафе. Лаконичный дизайн легко вписывается в разные пространства, добавляя им стиль, легкость и уют.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина485 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота805 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья435 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес6.6 кг
  • Материалметалл, фанера, рогожка
  • Материал сиденьярогожка
  • Цветбежевый
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки470 мм
  • Вес упаковки15 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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