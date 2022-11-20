Кресло прозрачное Crystal, оранжевый

13 оценок

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Кресло прозрачное Crystal, янтарный

Характеристики товара

Описание

Пластиковые кресла серии Crystal станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, кресла из пластика Crystal можно использовать в том числе и на открытых площадках.
Особенности:
- изготовлено из высококачественного поликарбоната;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- штабелируемое - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении

Размер упаковки:
590х790х920 мм


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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина590 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветоранжевый, прозрачный
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.43 м3

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