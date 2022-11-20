Кресло руководителя TopChairs Atlant, бежевое

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Характеристики товара

Описание

Современное и функциональное офисное кресло. Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Обивка выполнена из качественной экокожи. Комфортное положение легко выбрать благодаря механизму регулировки высоты и качания Top Gun.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 77 x 32.5 x 58

Вес брутто: 17 кг.

Объем: 0,145 м3

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Основные характеристики

  • Высота1100/1200 мм
  • Ширина630 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота до сиденья480/580 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

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