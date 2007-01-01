Характеристики товара
Описание
Материал обивки: ткань / Вес: 25 кг / Высота с учетом спинки (см): 92 / Высота сидения (см): 40 / Гарантия: 18 месяцев / Глубина (см): 56 / Материал каркаса: металл / Фабрика: Китай / Цвет: бежевый / Ширина (см): 96
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина960 мм
- Глубина560 мм
- Высота до сиденья400 мм
- Вес25 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, черный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.65 м3
- Изделия стопируютсяНет