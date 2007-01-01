Характеристики товара
Описание
Стул оснащен складной спинкой. Высота стула со сложенной спинкой: 60 - 70 см. Диаметр крестовины: 58 см. Материал каркаса - пластик; Материал сиденья - пластик, ткань; Материал обивки - пластик, ткань; Ширина - 58; Глубина - 58; Высота - 83; Ширина сиденья - 45; Глубина сиденья - 45; Высота сиденья - 46; Высота спинки - 38; Высота максимальная - 93;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина580 мм
- Высота830/930 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Цветбелый, серый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки310 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Объём упаковки0.11 м3
- Вес упаковки8.30 кг