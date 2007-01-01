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Компьютерное кресло Zarius, серый, белый

Артикул: CH-070-329
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул оснащен складной спинкой. Высота стула со сложенной спинкой: 60 - 70 см. Диаметр крестовины: 58 см. Материал каркаса - пластик; Материал сиденья - пластик, ткань; Материал обивки - пластик, ткань; Ширина - 58; Глубина - 58; Высота - 83; Ширина сиденья - 45; Глубина сиденья - 45; Высота сиденья - 46; Высота спинки - 38; Высота максимальная - 93;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота830/930 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Цветбелый, серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки310 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Вес упаковки8.30 кг

Отзывы

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Компьютерное кресло Zarius, серый, белый
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