Характеристики товара
Описание
Высота: 970 мм
Ширина: 580 мм
Глубина: 580 мм
Высота до сидения: 510 мм
Упаковка: 620 мм*575 мм*1050 мм
Производство - Россия
Высота: 970 мм
Ширина: 580 мм
Глубина: 580 мм
Высота до сидения: 510 мм
Упаковка: 620 мм*575 мм*1050 мм
Производство - Россия
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
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