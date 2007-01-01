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Настоящее фото товара Лампа настольная Холлоу Артис, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Лампа настольная Холлоу Артис, черный
12 оценок
3 19047
5 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Лампа настольная Холлоу Артис, черный

Артикул: CH-086-655
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина140 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота350 мм
  • Вес1.3 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лампа настольная, стиль и функциональность в вашем интерьере. Выполнена из высококачественного металла, что придает ей прочность и долговечность. Плафон в цилиндрической форме сочетает внешний черный цвет и золотую отделку внутри. Латунные декоративные акценты на корпусе придают светильнику изысканность и утонченность. Лаконичная форма и плавные линии корпуса подчеркивают минималистичный дизайн, который будет гармонично смотреться в интерьерах как с современным, так и с индустриальным лофт-стилем. Оснащенная одним цоколем Е27 и мощностью 25 Вт, лампа подходит для освещения площади до 3 кв.м. Регулируемый плафон позволяет настроить угол освещения в любом направлении. На корпусе для удобства использования расположен выключатель. Сочетание черного металла с элементами латуни делает лампу ярким акцентом в любом помещении. В комплект входит светильник, паспорт, упаковка и схема, что облегчает установку и эксплуатацию. Сочетание черного металла с элементами цвета латунь делает лампу ярким акцентом в любом помещении. Идеально подходит для рабочего стола или ночного столика, создавая уютную атмосферу для работы или отдыха.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина140 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота350 мм
  • Вес1.3 кг
  • Материалметалл
  • Количество ламп1
  • Мощность25 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки150 мм
  • Высота упаковки310 мм
  • Вес упаковки1.46 кг
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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