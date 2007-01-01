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Настоящее фото товара Лампа настольная Клосет Шагги, черный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
Лампа настольная Клосет Шагги, черный, золотой
8 оценок
6 19032
8 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Лампа настольная Клосет Шагги, черный, золотой - фото 1Лампа настольная Клосет Шагги, черный, золотой - фото 2Лампа настольная Клосет Шагги, черный, золотой - фото 3Лампа настольная Клосет Шагги, черный, золотой - фото 4Лампа настольная Клосет Шагги, черный, золотой - фото 5Лампа настольная Клосет Шагги, черный, золотой - фото 6
Распродажа

Лампа настольная Клосет Шагги, черный, золотой

Артикул: CH-086-662
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина300 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота510 мм
  • Вес1.82 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лампа настольная, стиль и элегантность в каждой детали. Гармоничное сочетание минимализма и элегантности. Плафон, выполненный из металла, вдохновленный культовым дизайном Луи Пульсена и представляет собой несколько слоев, визуально напоминающих цветок. Цвет латуни внешней поверхности плафона контрастирует с золотым внутренним покрытием и основанием черного цвета, усиливают световой эффект, создавая теплое и уютное освещение. Лампа оснащена одной лампой с цоколем Е27 и мощностью до 40 Вт, что делает ее идеальной для освещения площадей до 3 кв.м. Светильник поставляется с паспортом, упаковкой, схемой и монтажным комплектом для легкой установки. Этот стильный элемент декора идеально подходит для современных интерьеров. Станет не только функциональным источником света, но и стильным акцентом в вашем интерьере, идеально подходя для чтения или украшения любого помещения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота510 мм
  • Вес1.82 кг
  • Материалметалл
  • Количество ламп1
  • Мощность40 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветчерный, золотой, латунь

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки260 мм
  • Высота упаковки410 мм
  • Вес упаковки2.84 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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