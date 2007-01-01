Характеристики товара
Описание
Кресло «Алиса» имеет нестандартную форму и хорошо сочетается с круглыми столиками. Каркас выполнен из высококачественного алюминия, который оплетен круглым искусственным ротангом соломенного цвета.В садовое кресло укомплектовывается мягкими подушками. Они пошиты из износостойкого полиэстера серо-коричневого оттенка с плотностью 230гр/м2. Защитные свойства синтетического материала усиливаются благодаря влагоотталкивающей пропитке.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина710 мм
- Глубина820 мм
- Высота1105 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес11 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый, серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки850 мм
- Высота упаковки1120 мм
- Глубина упаковки720 мм
- Вес упаковки11.50 кг
- Объём упаковки0.69 м3
- Изделия стопируютсяНет