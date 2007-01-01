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Алиса кресло плетеное, соломенный

Артикул: CH-077-090
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло «Алиса» имеет нестандартную форму и хорошо сочетается с круглыми столиками. Каркас выполнен из высококачественного алюминия, который оплетен круглым искусственным ротангом соломенного цвета.В садовое кресло укомплектовывается мягкими подушками. Они пошиты из износостойкого полиэстера серо-коричневого оттенка с плотностью 230гр/м2. Защитные свойства синтетического материала усиливаются благодаря влагоотталкивающей пропитке.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Глубина820 мм
  • Высота1105 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес11 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый, серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки850 мм
  • Высота упаковки1120 мм
  • Глубина упаковки720 мм
  • Вес упаковки11.50 кг
  • Объём упаковки0.69 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Алиса кресло плетеное, соломенный
Алиса кресло плетеное, соломенный
45 390
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