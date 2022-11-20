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Люстра Франц gold - фото 1

Люстра Франц gold

Артикул: CH-048-830
31 оценка
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота460 мм
  • Диаметр410 мм
  • Материалметалл
  • Количество ламп3
  • Мощность120 Вт
  • ЦокольE-14
  • Длина цепи1500 мм
  • Цветжелтый

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