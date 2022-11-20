Люстра подвесная V2642-5P Trio 5*E14*60W

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Характеристики товара

Описание

Подвесная люстра из коллекции Trio в стиле модерн. Элегантные тёмные плафоны из ткани мягко рассеивают свет и немного приглушают её для комфортной обстановки. Для освещения подходят лампы накаливания или LED с цоколем E14. Каркас выполнен из металла и декорирован цилиндрическими вставками, которые придают объём. Сочетание чёрного с золотом дополнит интерьер роскошью. Отличный вариант для спальни, гостиной и холла.

  • Площадь освещения 18 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 5
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 300 Вт.
  • Напряжение 220V-240V

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 53*36*25

Вес брутто: 6,16

Объем: 0,048

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Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Ширина610 мм
  • Длина610 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветкоричневый, черный, золотой

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