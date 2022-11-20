Характеристики товара
Описание
Подвесная люстра из коллекции Trio в стиле модерн. Элегантные тёмные плафоны из ткани мягко рассеивают свет и немного приглушают её для комфортной обстановки. Для освещения подходят лампы накаливания или LED с цоколем E14. Каркас выполнен из металла и декорирован цилиндрическими вставками, которые придают объём. Сочетание чёрного с золотом дополнит интерьер роскошью. Отличный вариант для спальни, гостиной и холла.
- Площадь освещения 18 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 5
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 300 Вт.
- Напряжение 220V-240V
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 53*36*25
Вес брутто: 6,16
Объем: 0,048
Основные характеристики
- Высота1050 мм
- Ширина610 мм
- Длина610 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветкоричневый, черный, золотой