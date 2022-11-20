Люстра подвесная V2691-5P Slam 5*E14*60W

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Характеристики товара

Описание

Люстра Slam от итальянского бренда Moderli. Светильник выполнен в стиле Арт-деко с акцентом на строгой геометрии. Плафоны обтянуты плотной тканью, которая рассеивает равномерно свет и создаёт приглушённое освещение. Металлический каркас цвета золота декорирован хрустальными вставками, обогащая дизайн. Подвесная люстра станет идеальным выбором для современного интерьера.

  • Площадь освещения 18 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 5
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 300 Вт.
  • Напряжение 220V-240V

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 51*30*26

Вес брутто: 6,8

Объем: 0,040

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Основные характеристики

  • Высота1160 мм
  • Ширина660 мм
  • Длина660 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветбелый, золотой

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