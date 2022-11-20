Характеристики товара
Описание
Люстра Slam от итальянского бренда Moderli. Светильник выполнен в стиле Арт-деко с акцентом на строгой геометрии. Плафоны обтянуты плотной тканью, которая рассеивает равномерно свет и создаёт приглушённое освещение. Металлический каркас цвета золота декорирован хрустальными вставками, обогащая дизайн. Подвесная люстра станет идеальным выбором для современного интерьера.
- Площадь освещения 18 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 5
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 300 Вт.
- Напряжение 220V-240V
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 51*30*26
Вес брутто: 6,8
Объем: 0,040
Основные характеристики
- Высота1160 мм
- Ширина660 мм
- Длина660 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветбелый, золотой