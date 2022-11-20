Люстра подвесная V2492-5P Daniel 5*E14*60W

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Характеристики товара

Описание

Подвесная люстра Daniel от итальянской компании Moderli. Плафоны из полупрозрачной ткани мягко рассеивают свет и создают уютную атмосферу. Металлический каркас декорирован вставками из хрусталя. Люстру на цепи можно регулировать по высоте. Для освещения подходят лампы накаливания или LED с цоколем E14. Площадь освещения составляет 20 кв.м, идеальный вариант для больших комнат.

  • Площадь освещения 20 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 5
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 300 Вт.
  • Напряжение 220V-240V

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 44*38*18

Вес брутто: 3,6

Объем: 0,030

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Основные характеристики

  • Высота1060 мм
  • Ширина580 мм
  • Длина580 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветсерый, серебряный

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