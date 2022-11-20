Характеристики товара
Описание
Подвесная люстра Daniel от итальянской компании Moderli. Плафоны из полупрозрачной ткани мягко рассеивают свет и создают уютную атмосферу. Металлический каркас декорирован вставками из хрусталя. Люстру на цепи можно регулировать по высоте. Для освещения подходят лампы накаливания или LED с цоколем E14. Площадь освещения составляет 20 кв.м, идеальный вариант для больших комнат.
- Площадь освещения 20 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 5
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 300 Вт.
- Напряжение 220V-240V
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 44*38*18
Вес брутто: 3,6
Объем: 0,030
Основные характеристики
- Высота1060 мм
- Ширина580 мм
- Длина580 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветсерый, серебряный