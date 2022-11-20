Товар в корзине. Перейти

Светодиодная потолочная люстра V2913-CL Lama LED 59W

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Светодиодная подвесная люстра с пультом V2895-PL Novas LED 248W
Светодиодная подвесная люстра с пультом V2895-PL Novas LED 248W
Следующий Бра Витория, хром
Светодиодная подвесная люстра с пультом V2895-PL Novas LED 248W

Характеристики товара

Описание

Современная светодиодная подвесная люстра из серии Lama. Основным источником света служит светодиодная лента мощностью 45 Вт со световым потоком 2520 Лм. Светильник крепится к потолку с помощью простой и надежной планки. Компактная и лаконичная люстра оригинальное решение для освещения небольших комнат, где важно сохранить больше свободного пространства.

  • Площадь освещения 8 м2
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 45 Вт.
  • Общая мощность светильника 45 Вт.
  • Световой поток 2520 Lm

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 64*28*23

Вес брутто:

Объем: 0,412

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота210 мм
  • Ширина260 мм
  • Длина620 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Цветбелый, серебряный

Похожие товары

Бра Витория, хромНастоящее фото товара Бра Витория, хром, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
11

Бра Витория, хром

Бра Витория, золотоНастоящее фото товара Бра Витория, золото, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
12

Бра Витория, золото

Бра Витория, бронзаНастоящее фото товара Бра Витория, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
9

Бра Витория, бронза

Подвесной светильник Эсенлер, хром венгеНастоящее фото товара Подвесной светильник Эсенлер, хром венге, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Эсенлер, хром венге

Люстра Эсенлер, хром венгеНастоящее фото товара Люстра Эсенлер, хром венге, произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена
9

Люстра Эсенлер, хром венге

Люстра Эсенлер, хром венге, 3 лампыНастоящее фото товара Люстра Эсенлер, хром венге, 3 лампы, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
7

Люстра Эсенлер, хром венге, 3 лампы

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2712-CL Monica LED 162WНастоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2712-CL Monica LED 162W, произведённого компанией ChiedoCover
12 19036
18 990 ₽Оптовая цена
8

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2712-CL Monica LED 162W

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2713-CL Monica LED 270WНастоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2713-CL Monica LED 270W, произведённого компанией ChiedoCover
18 49048
34 990 ₽Оптовая цена
8

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2713-CL Monica LED 270W

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2720-CL Odisey LED 108WНастоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2720-CL Odisey LED 108W, произведённого компанией ChiedoCover
12 99024
16 990 ₽Оптовая цена
9

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2720-CL Odisey LED 108W

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2721-CL Odisey LED 168WНастоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2721-CL Odisey LED 168W, произведённого компанией ChiedoCover
16 99023
21 990 ₽Оптовая цена
9

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2721-CL Odisey LED 168W

Другие товары из раздела современные светильники оптом

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2740-CL Cosa LED 120WНастоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2740-CL Cosa LED 120W, произведённого компанией ChiedoCover
9 99038
15 990 ₽Оптовая цена
7

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2740-CL Cosa LED 120W

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2741-CL Cosa LED 144WНастоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2741-CL Cosa LED 144W, произведённого компанией ChiedoCover
11 79038
18 990 ₽Оптовая цена
13

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2741-CL Cosa LED 144W

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2750-CL Adam LED 190Настоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2750-CL Adam LED 190, произведённого компанией ChiedoCover
15 19031
21 990 ₽Оптовая цена
7

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2750-CL Adam LED 190

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2751-CL Adam LED 264Настоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2751-CL Adam LED 264, произведённого компанией ChiedoCover
17 99036
27 990 ₽Оптовая цена
12

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2751-CL Adam LED 264

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2781-CL Ello LED 126WНастоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2781-CL Ello LED 126W, произведённого компанией ChiedoCover
10 29046
18 990 ₽Оптовая цена
14

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2781-CL Ello LED 126W

Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo Big, произведённого компанией ChiedoCover
от1 340
Оптовая цена
14

Накладной светильник Lightstar Rullo Big

Настоящее фото товара Торшер Lightstar Sesso, произведённого компанией ChiedoCover
от37 788
Оптовая цена
12

Торшер Lightstar Sesso

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Lightstar White, произведённого компанией ChiedoCover
198
Оптовая цена
13

Встраиваемый светильник Lightstar White

Настоящее фото товара Настольная лампа Lightstar Manti, произведённого компанией ChiedoCover
от11 849
Оптовая цена
10

Настольная лампа Lightstar Manti

Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo White, произведённого компанией ChiedoCover
от670
Оптовая цена
12

Накладной светильник Lightstar Rullo White

С этим товаром покупают

Светодиодная подвесная люстра V2910-PL Lama LED 74WНастоящее фото товара Светодиодная подвесная люстра V2910-PL Lama LED 74W, произведённого компанией ChiedoCover
12 19033
17 990 ₽Оптовая цена
10

Светодиодная подвесная люстра V2910-PL Lama LED 74W

Светодиодная подвесная люстра V2911-PL Lama LED 98WНастоящее фото товара Светодиодная подвесная люстра V2911-PL Lama LED 98W, произведённого компанией ChiedoCover
15 29031
21 990 ₽Оптовая цена
8

Светодиодная подвесная люстра V2911-PL Lama LED 98W

Светодиодная подвесная люстра V2912-PL Lama LED 120WНастоящее фото товара Светодиодная подвесная люстра V2912-PL Lama LED 120W, произведённого компанией ChiedoCover
17 99034
26 990 ₽Оптовая цена
13

Светодиодная подвесная люстра V2912-PL Lama LED 120W

Светодиодная подвесная люстра V2914-PL Lama LED 96WНастоящее фото товара Светодиодная подвесная люстра V2914-PL Lama LED 96W, произведённого компанией ChiedoCover
16 19038
25 990 ₽Оптовая цена
8

Светодиодная подвесная люстра V2914-PL Lama LED 96W

Светодиодная подвесная люстра V2915-PL Lama LED 174WНастоящее фото товара Светодиодная подвесная люстра V2915-PL Lama LED 174W, произведённого компанией ChiedoCover
24 49039
39 990 ₽Оптовая цена
12

Светодиодная подвесная люстра V2915-PL Lama LED 174W

Светодиодная потолочная люстра V2913-CL Lama LED 59WНастоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра V2913-CL Lama LED 59W, произведённого компанией ChiedoCover
6 19049
11 990 ₽Оптовая цена
11

Светодиодная потолочная люстра V2913-CL Lama LED 59W

Светодиодный потолочный светильник V2916-CL Lama LED 33WНастоящее фото товара Светодиодный потолочный светильник V2916-CL Lama LED 33W, произведённого компанией ChiedoCover
7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
5

Светодиодный потолочный светильник V2916-CL Lama LED 33W