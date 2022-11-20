Характеристики товара
Описание
Современная светодиодная подвесная люстра из серии Lama. Основным источником света служит светодиодная лента мощностью 45 Вт со световым потоком 2520 Лм. Светильник крепится к потолку с помощью простой и надежной планки. Компактная и лаконичная люстра оригинальное решение для освещения небольших комнат, где важно сохранить больше свободного пространства.
- Площадь освещения 8 м2
- Количество ламп 1
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 45 Вт.
- Общая мощность светильника 45 Вт.
- Световой поток 2520 Lm
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 64*28*23
Вес брутто:
Объем: 0,412
Основные характеристики
- Высота210 мм
- Ширина260 мм
- Длина620 мм
- Материалметалл, пластик
- Цветбелый, серебряный