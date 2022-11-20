Характеристики товара
Описание
Настенно-потолочный светильник Nino от итальянского бренда Moderli. Цилиндрические плафоны из алюминия латунного цвета создают яркое и направленное освещение вниз освещение. Источником света служат лампы с цоколем GU10. Металлический каркас расположен вокруг крепежной планки с декорированной вставкой. Сочетание латунного и черного цвета придают светильнику изящный и стильный образ. Небольшая высота светильника не нагромождает пространство. Данная модель прекрасно будет смотреться в любом интерьере в современном стиле.
- Площадь освещения 14 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 10
- Тип цоколя GU10
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 600 Вт.
- Напряжение 220V-240V V
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Длина1010 мм
- Материалалюминий
- Цветчерный, бронза