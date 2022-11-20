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Настенно-потолочный светильник V4040-10C Nino

13 оценок

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Характеристики товара

Описание

Настенно-потолочный светильник Nino от итальянского бренда Moderli. Цилиндрические плафоны из алюминия латунного цвета создают яркое и направленное освещение вниз освещение. Источником света служат лампы с цоколем GU10. Металлический каркас расположен вокруг крепежной планки с декорированной вставкой. Сочетание латунного и черного цвета придают светильнику изящный и стильный образ. Небольшая высота светильника не нагромождает пространство. Данная модель прекрасно будет смотреться в любом интерьере в современном стиле.

  • Площадь освещения 14 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 10
  • Тип цоколя GU10
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 600 Вт.
  • Напряжение 220V-240V V
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Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Длина1010 мм
  • Материалалюминий
  • Цветчерный, бронза

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