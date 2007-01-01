Характеристики товара
Описание
Вес: 123 кг / Высота (см): 77 / Гарантия: 24 месяца / Длина (см): 165-241 / Материал каркаса: металл / Материал столешницы: агломерат / Раздвижной: да / Фабрика: Китай / Форма столешницы: прямоугольник / Цвет столешницы: черный / Ширина (см): 90
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1650 мм
- Ширина900 мм
- Высота770 мм
- Вес123 кг
- Материал каркасаметалл
- Модификации столаРаздвижной
- Цветчерный
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.36 м3
- Изделия стопируютсяНет