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Настоящее фото товара Стол обеденный Шеврон, черный мрамор, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Шеврон, черный мрамор, черный
5 оценок
110 990
Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Шеврон, черный мрамор, черный - фото 1Стол обеденный Шеврон, черный мрамор, черный - фото 2Стол обеденный Шеврон, черный мрамор, черный - фото 3Стол обеденный Шеврон, черный мрамор, черный - фото 4Стол обеденный Шеврон, черный мрамор, черный - фото 5Стол обеденный Шеврон, черный мрамор, черный - фото 6Стол обеденный Шеврон, черный мрамор, черный - фото 7Стол обеденный Шеврон, черный мрамор, черный - фото 8Стол обеденный Шеврон, черный мрамор, черный - фото 9Стол обеденный Шеврон, черный мрамор, черный - фото 10Стол обеденный Шеврон, черный мрамор, черный - фото 11Стол обеденный Шеврон, черный мрамор, черный - фото 12Стол обеденный Шеврон, черный мрамор, черный - фото 13Стол обеденный Шеврон, черный мрамор, черный - фото 14

Стол обеденный Шеврон, черный мрамор, черный

Артикул: CH-082-411
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина1650 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота770 мм
  • Вес123 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Вес: 123 кг / Высота (см): 77 / Гарантия: 24 месяца / Длина (см): 165-241 / Материал каркаса: металл / Материал столешницы: агломерат / Раздвижной: да / Фабрика: Китай / Форма столешницы: прямоугольник / Цвет столешницы: черный / Ширина (см): 90

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1650 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота770 мм
  • Вес123 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветчерный
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.36 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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