Характеристики товара
Описание
Золотое подстолье 4203 имеет самое большое основание - D450мм. - среди всех наших подстолий золотого цвета, что влияет на устойчивость. В то же время оно достаточно легкое, поэтому столы будет удобно перемещать по ресторану, если это потребуется.
Присмотритесь внимательно к изображению основания, не путайте с покраской под золото. Это именно нержавеющая сталь с металлическим блеском и "сатинированным" рисунком самого металла.
А еще обратите внимание на форму основания, она не горизонтальная, а имеет плавный изгиб около стойки.
Также в линейке есть подстолье с квадратным основанием подстолье 4210
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес5,1 кг
- Материал подстольясталь
- Цветзолотой