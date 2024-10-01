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Подстолье 4203 - фото 1

Подстолье 4203

Артикул: CH-066-147
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Золотое подстолье 4203 имеет самое большое основание - D450мм. - среди всех наших подстолий золотого цвета, что влияет на устойчивость. В то же время оно достаточно легкое, поэтому столы будет удобно перемещать по ресторану, если это потребуется.

Присмотритесь внимательно к изображению основания, не путайте с покраской под золото. Это именно нержавеющая сталь с металлическим блеском и "сатинированным" рисунком самого металла.

А еще обратите внимание на форму основания, она не горизонтальная, а имеет плавный изгиб около стойки.

Также в линейке есть подстолье с квадратным основанием подстолье 4210

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес5,1 кг
  • Материал подстольясталь
  • Цветзолотой

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