Подстолье из нержавеющей стали 1087

11 оценок

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Подстолье из нержавеющей стали 1087

4.4
16 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Подстолье из нержавеющей стали (матовое). Размер верхней площадки 50х50 см, диаметр трубы 17 см. Рекомендованный размер столешницы: D-200

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Диаметр740 мм
  • Ширина740 мм
  • Вес42 кг
  • Материал подстольясталь

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