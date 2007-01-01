Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Белла шенилл молочный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Белла шенилл молочный
10 оценок
13 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Белла шенилл молочный - фото 1Стул Белла шенилл молочный - фото 2Стул Белла шенилл молочный - фото 3Стул Белла шенилл молочный - фото 4Стул Белла шенилл молочный - фото 5Стул Белла шенилл молочный - фото 6Стул Белла шенилл молочный - фото 7

Стул Белла шенилл молочный

Артикул: CH-089-045
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина585 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота755 мм
  • Ширина сиденья505 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Франкфурт пэчворк
Фотография товара Стул Франкфурт пэчворк от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Консоль Арт Деко серебро
Фотография товара Стол Консоль Арт Деко серебро от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Белла — мягкие формы и уютная фактура шенилла. Стул выполнен в современном стиле с плавными линиями и мягкими округлыми формами. Молочная обивка визуально делает интерьер светлее и уютнее, а черные ножки создают выразительный контраст и подчеркивают современный характер модели. Полукруглая спинка плавно переходит в сиденье, формируя комфортную и гармоничную посадку. Обивка из шенилла отличается мягкой и приятной на ощупь текстурой, высокой износостойкостью и хорошей устойчивостью к повседневной эксплуатации. Материал сохраняет привлекательный внешний вид, добавляет интерьеру теплоту и делает стул особенно уютным. Широкое сиденье и плавная спинка обеспечивают комфорт даже при длительном использовании. Каркас выполнен из МК и ДСП, а металлические ножки обеспечивают устойчивость и надежность конструкции. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг, сохраняя комфорт и стабильность в ежедневной эксплуатации. Стул Белла отлично подойдет для кухни, гостиной, спальни, обеденной зоны, ресторана или кафе. Благодаря лаконичному современному дизайну и спокойной цветовой гамме модель легко впишется как в домашний интерьер, так и в стильные общественные пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина585 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота755 мм
  • Ширина сиденья505 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Высота посадочного места 475 мм
  • Вес7.2 кг
  • Материалметалл, ДСП, шенилл
  • Материал сиденьяшенилл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбежевый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Вес упаковки16.5 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190

Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое

57
  • бежевый
  • Стул Тюльпан, серый, основание золотое
Настоящее фото товара Стул Атлант шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Стул Атлант шоколад

59
Фотография товара Стул полубарный Amelia counter от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Amelia counter, произведённого компанией ChiedoCover
от17 290
Оптовая цена

Стул полубарный Amelia counter

15
Фотография товара Стул барный Oliver, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Oliver, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 890
Оптовая цена

Стул барный Oliver, черный

10
  • серый, черный
  • черный
Фотография товара Стул Ronen, черный велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ronen, черный велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена

Стул Ronen, черный велюр

5
  • черный
  • синий, коричневый
  • коричневый, серый
  • бежевый, коричневый
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, графит, велюр, каркас металл, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Стул мягкий поворотный, графит, велюр, каркас металл, шампань

5
В наличии 20 шт.
Хит
Фотография товара Стул Аэр, ножки черные, велюр Велутто 52 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аэр, ножки черные, велюр Велутто 52, произведённого компанией ChiedoCover
от5 09013
5 790 ₽

Стул Аэр, ножки черные, велюр Велутто 52

9
Фотография товара Стул Капри 29-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Капри 29-1, произведённого компанией ChiedoCover
17 250

Стул Капри 29-1

10
Распродажа
Фотография товара Стул Аква, рогожка Байкал 131 магнолия, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аква, рогожка Байкал 131 магнолия, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99023
7 690 ₽

Стул Аква, рогожка Байкал 131 магнолия, каркас черный муар

9
Фотография товара Стул Невада 2, натуральное дерево, ткань 135 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Невада 2, натуральное дерево, ткань 135, произведённого компанией ChiedoCover
12 890

Стул Невада 2, натуральное дерево, ткань 135

12
В наличии 20 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло для отдыха Эледжи, подставка для ног, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
49 590

Кресло для отдыха Эледжи, подставка для ног, серый, черный

14
В наличии 3 шт.В пути 4092 шт.
Фотография товара Кресло плетеное Верона с подушками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло плетеное Верона с подушками, произведённого компанией ChiedoCover
от29 390
Оптовая цена

Кресло плетеное Верона с подушками

15
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кресло Маления Светло-бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Кресло Маления Светло-бежевое

7
  • бежевый
  • темно-серый
  • синий
  • коричневый
Фотография товара Кресло Опера, бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Опера, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
33 790

Кресло Опера, бордовый

14
Фотография товара Кресло Лаундж, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лаундж, серый, произведённого компанией ChiedoCover
27 990

Кресло Лаундж, серый

9
Фотография товара Кресло Француз оттоманка, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз оттоманка, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от55 190
Оптовая цена

Кресло Француз оттоманка, серый

14
  • коричневый
  • бежевый
  • серый
  • черный
Фотография товара Кресло Эклектика, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эклектика, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
38 290
Оптовая цена

Кресло Эклектика, темно-серый

12
В наличии 22 шт.
Новинка
Фотография товара Кресло Акцент 2, хром, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Акцент 2, хром, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Кресло Акцент 2, хром, оранжевый

14
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Муссон, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Муссон, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Кресло Муссон, серое

7
Фотография товара Полукресло Мартин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Мартин, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790

Полукресло Мартин

66

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Кресло Манго, вельвет, оливковое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от16 49042
27 990 ₽Оптовая цена

Кресло Манго, вельвет, оливковое

26
  • голубой
  • зеленый
  • бежевый
В наличии 31 шт.
Фотография товара Мягкий стул Софт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий стул Софт, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Мягкий стул Софт

81
Фотография товара Стул Непал-П, латте велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Непал-П, латте велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул Непал-П, латте велюр/ черный каркас

87
  • зеленый
  • белый, серый
  • бежевый, черный
  • серый, черный
В наличии 52 шт.
Фотография товара Стул барный Emma gold, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Emma gold, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 690
Оптовая цена

Стул барный Emma gold, светло-серый

10
  • белый, золотой
  • розовый, золотой
Фотография товара Стул Aura gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Aura gold, произведённого компанией ChiedoCover
от85 090
Оптовая цена

Стул Aura gold

15
Настоящее фото товара Стул Элис Бар кросс скуар, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Элис Бар кросс скуар, зеленый

10
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Стул Элис Бар кросс конус, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Элис Бар кросс конус, серый

9
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стул Родео Вуд, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена

Стул Родео Вуд, светло-серый

9
  • желтый
  • темно-серый
  • бежевый
  • Стул Родео Вуд, светло-серый
В наличии 17 шт.
Новинка
Фотография товара Стул Стэнни черный/велю светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стэнни черный/велю светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 790

Стул Стэнни черный/велю светло-серый

12
  • черный, светло-серый
  • бежевый, черный
  • коричневый, черный
  • серый, черный
Фотография товара Стул Шотти черный/велюр кофейный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Шотти черный/велюр кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
7 290

Стул Шотти черный/велюр кофейный

7
  • бежевый, черный
  • черный, светло-коричневый
  • белый, черный
  • серый, черный

Товар в корзине

Стул Белла шенилл молочный
Стул Белла шенилл молочный
13 990
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло для отдыха Эледжи, подставка для ног, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
49 590

Кресло для отдыха Эледжи, подставка для ног, серый, черный

14
В наличии 3 шт.В пути 4092 шт.
Фотография товара Кресло плетеное Верона с подушками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло плетеное Верона с подушками, произведённого компанией ChiedoCover
от29 390
Оптовая цена

Кресло плетеное Верона с подушками

15
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кресло Маления Светло-бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Кресло Маления Светло-бежевое

7
  • бежевый
  • темно-серый
  • синий
  • коричневый
Фотография товара Кресло Опера, бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Опера, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
33 790

Кресло Опера, бордовый

14

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности