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Настоящее фото товара Стул Белла шенилл серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Белла шенилл серый
12 оценок
13 990
Товар в корзине. Перейти
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Стул Белла шенилл серый

Артикул: CH-089-047
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина585 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота755 мм
  • Ширина сиденья505 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Белла — мягкие формы и уютная фактура шенилла. Стул выполнен в современном стиле с плавными линиями и мягкими округлыми формами. Серая обивка визуально делает интерьер светлее и уютнее, а черные ножки создают выразительный контраст и подчеркивают современный характер модели. Полукруглая спинка плавно переходит в сиденье, формируя комфортную и гармоничную посадку. Обивка из шенилла отличается мягкой и приятной на ощупь текстурой, высокой износостойкостью и хорошей устойчивостью к повседневной эксплуатации. Материал сохраняет привлекательный внешний вид, добавляет интерьеру теплоту и делает стул особенно уютным. Широкое сиденье и плавная спинка обеспечивают комфорт даже при длительном использовании. Каркас выполнен из МК и ДСП, а металлические ножки обеспечивают устойчивость и надежность конструкции. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг, сохраняя комфорт и стабильность в ежедневной эксплуатации. Стул Белла отлично подойдет для кухни, гостиной, спальни, обеденной зоны, ресторана или кафе. Благодаря лаконичному современному дизайну и спокойной цветовой гамме модель легко впишется как в домашний интерьер, так и в стильные общественные пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина585 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота755 мм
  • Ширина сиденья505 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Высота посадочного места 475 мм
  • Вес7.2 кг
  • Материалметалл, ДСП, шенилл
  • Материал сиденьяшенилл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Вес упаковки16.5 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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