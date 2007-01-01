Характеристики товара
Описание
Стул Белла — мягкие формы и уютная фактура шенилла. Стул выполнен в современном стиле с плавными линиями и мягкими округлыми формами. Серая обивка визуально делает интерьер светлее и уютнее, а черные ножки создают выразительный контраст и подчеркивают современный характер модели. Полукруглая спинка плавно переходит в сиденье, формируя комфортную и гармоничную посадку. Обивка из шенилла отличается мягкой и приятной на ощупь текстурой, высокой износостойкостью и хорошей устойчивостью к повседневной эксплуатации. Материал сохраняет привлекательный внешний вид, добавляет интерьеру теплоту и делает стул особенно уютным. Широкое сиденье и плавная спинка обеспечивают комфорт даже при длительном использовании. Каркас выполнен из МК и ДСП, а металлические ножки обеспечивают устойчивость и надежность конструкции. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг, сохраняя комфорт и стабильность в ежедневной эксплуатации. Стул Белла отлично подойдет для кухни, гостиной, спальни, обеденной зоны, ресторана или кафе. Благодаря лаконичному современному дизайну и спокойной цветовой гамме модель легко впишется как в домашний интерьер, так и в стильные общественные пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина585 мм
- Глубина560 мм
- Высота755 мм
- Ширина сиденья505 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья475 мм
- Высота посадочного места 475 мм
- Вес7.2 кг
- Материалметалл, ДСП, шенилл
- Материал сиденьяшенилл
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки600 мм
- Вес упаковки16.5 кг
- Объём упаковки0.27 м3
- Изделия стопируютсяНет