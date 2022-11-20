Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Ширина570 мм
- Глубина440 мм
- Материал каркасадерево
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.29 м3
- Вес упаковки7 кг
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло