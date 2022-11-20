Товар в корзине. Перейти
Стол круглый KENNER Сидней-100, столешница стекло белое глянец - фото 1Стол круглый KENNER Сидней-100, столешница стекло белое глянец - фото 2Стол круглый KENNER Сидней-100, столешница стекло белое глянец - фото 3Стол круглый KENNER Сидней-100, столешница стекло белое глянец - фото 4Стол круглый KENNER Сидней-100, столешница стекло белое глянец - фото 5Стол круглый KENNER Сидней-100, столешница стекло белое глянец - фото 6Стол круглый KENNER Сидней-100, столешница стекло белое глянец - фото 7

Стол круглый KENNER Сидней-100, столешница стекло белое глянец

Артикул: CH-050-045
10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол круглый KENNER Сидней-100, столешница стекло белое матовое
Стол круглый KENNER Сидней-100, столешница стекло белое матовое
Следующий Стол обеденный Берлин раскладной 90-120*70 белый матовый
Стол круглый KENNER Сидней-100, столешница стекло белое матовое

Характеристики товара

Описание

Лаконичный обеденный стол Сидней с раскладной столешницей.
Стол оснащён простым раздвижным механизмом Бабочка. Позволяет легко раздвигать и сдвигать одному человеку с минимальным физическим усилием. Столешница дополнительно раскладывается на 30 см в ширину и увеличивает количество посадочных мест.
Прямоугольная столешница изготовлена из ЛДСП и покрыта слоем глянцевого стекла. Покрытие очень простое в уходе, не впитывает жидкость и устойчивое к перепадам температуры. Круглые ножки из массива дерева в основании декорированы металлической вставкой для практичности и эстетики. Черные подпятники защищают напольное покрытие от царапин и препятствуют скольжению.
Под простой дизайн и белый цвет стола можно подобрать любые стулья. А компактные габариты в сложенном виде позволяют дополнить интерьер небольшой кухни.

2 коробки / 1 шт.
Габариты: 105*105*22
1короб: 105*105*14
2короб: 76*27*8
Вес брутто: 38,700
1короб: 32,200
2короб: 6,500
Объем: 0,165
1короб: 0,148
2короб: 0,017

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1000/1300 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы200 мм
  • Вес35.7 кг
  • Максимальная нагрузка30 кг
  • Материал столешницыЛДСП, стекло
  • Материал ножекмассив дерева
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стол обеденный Dino, орехНастоящее фото товара Стол обеденный Dino, орех, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
13

Стол обеденный Dino, орех

В наличии 27 шт.
Стол обеденный Dino, черный дубНастоящее фото товара Стол обеденный Dino, черный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
11

Стол обеденный Dino, черный дуб

В наличии 26 шт.
Стол обеденный Dario, грецкий орехНастоящее фото товара Стол обеденный Dario, грецкий орех, произведённого компанией ChiedoCover
39 890
Оптовая цена
8

Стол обеденный Dario, грецкий орех

В наличии 9 шт.
Стол обеденный МарбургНастоящее фото товара Стол обеденный Марбург, произведённого компанией ChiedoCover
14 490
Оптовая цена
6

Стол обеденный Марбург

Стол раздвижной СкандикаНастоящее фото товара Стол раздвижной Скандика, произведённого компанией ChiedoCover
от16 1505
16 990 ₽
9

Стол раздвижной Скандика

Кофейный столик Contour MaxНастоящее фото товара Кофейный столик Contour Max, произведённого компанией ChiedoCover
от59 890
Оптовая цена
6

Кофейный столик Contour Max

В наличии 4 шт.
Кофейный столик Contour MiniНастоящее фото товара Кофейный столик Contour Mini, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена
9

Кофейный столик Contour Mini

В наличии 6 шт.
Стол керамический ДелиНастоящее фото товара Стол керамический Дели, произведённого компанией ChiedoCover
15 790
Оптовая цена
13

Стол керамический Дели

Стол Честер, бук, черныйНастоящее фото товара Стол Честер, бук, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 790
6

Стол Честер, бук, черный

Стол Фрейк, светло-коричневыйНастоящее фото товара Стол Фрейк, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
25 890
7

Стол Фрейк, светло-коричневый

В наличии 20 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, с подлокотниками, с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от28 590
Оптовая цена
8

Стул пластиковый Gaius, с подлокотниками, с пюпитром

Стул офисный Сиана велюр зеленыйНастоящее фото товара Стул офисный Сиана велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
7

Стул офисный Сиана велюр зеленый

В наличии 52 шт.
Кресло офисное Кларк велюр серыйНастоящее фото товара Кресло офисное Кларк велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99028
17 990 ₽Оптовая цена
13

Кресло офисное Кларк велюр серый

В наличии 60 шт.
Диван ПаркерНастоящее фото товара Диван Паркер, произведённого компанией ChiedoCover
123 190
Оптовая цена
16

Диван Паркер

Стол письменный Simple 3 90*60 серыйНастоящее фото товара Стол письменный Simple 3 90*60 серый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
9

Стол письменный Simple 3 90*60 серый

Офисное кресло Таварес, серый велюрНастоящее фото товара Офисное кресло Таварес, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
15

Офисное кресло Таварес, серый велюр

Журнальный стол ХакубаНастоящее фото товара Журнальный стол Хакуба, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
37

Журнальный стол Хакуба

Другие товары из разделастолы
Настоящее фото товара Стол Rolf на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
6

Стол Rolf на металлокаркасе

Настоящее фото товара Стол Brick ST, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
16

Стол Brick ST

Настоящее фото товара Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
9

Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300

Стол Asti FotoНастоящее фото товара Стол Asti Foto, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
12

Стол Asti Foto

Стол VisionНастоящее фото товара Стол Vision, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
2

Стол Vision

Стол GenevaНастоящее фото товара Стол Geneva, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
3

Стол Geneva

Стол Осборн, лофтНастоящее фото товара Стол Осборн, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
10

Стол Осборн, лофт