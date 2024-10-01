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Стол Лидер 3, D1500 мм, белый, венге - фото 1Стол Лидер 3, D1500 мм, белый, венге - фото 2Стол Лидер 3, D1500 мм, белый, венге - фото 3

Стол Лидер 3, D1500 мм, белый, венге

Артикул: CH-068-514
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.

Высота стола может варьироваться +-10 мм от размера, указанного на сайте

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина1500 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1500 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасасталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяБелый
  • Цветвенге
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Варианты размеров

Диаметрмм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
1200 750 16 26.0 5090
1500 750 16 36.0 5590
1800 750 16 47.0 6690
1200 760 26 45.4 7590
1500 760 26 66.5 8790
1800 760 26 92.2 9490


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