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Настоящее фото товара Стул Деон, гевея (шпон ясеня) тон натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Деон, гевея (шпон ясеня) тон натуральный
12 оценок
21 590
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Стул Деон, гевея (шпон ясеня) тон натуральный - фото 1

Стул Деон, гевея (шпон ясеня) тон натуральный

Артикул: CH-089-229
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Деон, выполненный из гевеи в тон ореха, представляет собой элегантное и функциональное решение для кафе и ресторанов. Его вес составляет 6.25 кг, что делает его достаточно легким для перемещения, но при этом прочным и устойчивым. Высота стула достигает 76 см, что позволяет ему гармонично вписываться в большинство стандартных столов, создавая комфортное пространство для гостей. Ширина сиденья составляет 44 см, а глубина — 47 см, что обеспечивает достаточное пространство для удобного размещения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья405 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6.25 кг
  • Материал каркасагевея
  • Цветнатуральный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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