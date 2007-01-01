Характеристики товара
Описание
Стул Деон, выполненный из гевеи в тон ореха, представляет собой элегантное и функциональное решение для кафе и ресторанов. Его вес составляет 6.25 кг, что делает его достаточно легким для перемещения, но при этом прочным и устойчивым. Высота стула достигает 76 см, что позволяет ему гармонично вписываться в большинство стандартных столов, создавая комфортное пространство для гостей. Ширина сиденья составляет 44 см, а глубина — 47 см, что обеспечивает достаточное пространство для удобного размещения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина450 мм
- Высота760 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья405 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес6.25 кг
- Материал каркасагевея
- Цветнатуральный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет