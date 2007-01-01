Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный TOLIX, черный глянцевый, темное дерево KD, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный TOLIX, черный глянцевый, темное дерево KD
14 оценок
6 990
Товар в корзине. Перейти
Стул барный TOLIX, черный глянцевый, темное дерево KD - фото 1Стул барный TOLIX, черный глянцевый, темное дерево KD - фото 2Стул барный TOLIX, черный глянцевый, темное дерево KD - фото 3Стул барный TOLIX, черный глянцевый, темное дерево KD - фото 4Стул барный TOLIX, черный глянцевый, темное дерево KD - фото 5
NEW

Стул барный TOLIX, черный глянцевый, темное дерево KD

Артикул: CH-084-184
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья770 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Лофт-6
Фотография товара Стул Лофт-6 от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Лофт-8
Фотография товара Стул Лофт-8 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул барный TOLIX — сочетание индустриального стиля и натуральных акцентов. Барный стул TOLIX — это узнаваемая классика, вдохновлённая культовым дизайном одноимённого бренда. Модель сочетает черный глянцевый металл и сиденье из тёмного дерева, создавая эффектный контраст и добавляя тепла в интерьер. Он идеально впишется в современные пространства, оформленные в стиле лофт, индастриал или урбан. Каркас и ножки выполнены из прочного металла, устойчивого к износу и механическим повреждениям. Металл обеспечивает высокую прочность конструкции, что позволяет выдерживать нагрузку до 130 кг. Глянцевое покрытие не только эстетично, но и защищает от влаги и царапин. Высота сиденья 77 см делает стул идеальным для барных стоек и высоких столов. Перекладины между ножками усиливают конструкцию и служат удобной опорой для ног. Сиденье из дерева приятно на ощупь и добавляет ощущение уюта. Модель стопируется — стулья можно легко сложить друг на друга, что значительно экономит место при хранении и транспортировке. Это особенно удобно для кафе и заведений с перемещаемой мебелью. TOLIX подойдёт для самых разных пространств: от домашней кухни до городского бара или стильного офиса. Он станет практичным и стильным элементом интерьера, подчёркивая вашу любовь к функциональному дизайну с характером.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья770 мм
  • Вес5 кг
  • Материалметалл, дерево
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка130
  • Тип ножекбарные ножки
  • Цветчерный, темно-коричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки290 мм
  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Консек барный, мягкий, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Консек барный, мягкий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стул Консек барный, мягкий, черный

47
Фотография товара Стул барный Бон белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Бон белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул барный Бон белый

26
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Барный стул Моцарт, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена

Барный стул Моцарт

98
Фотография товара Стул полубарный АЛЛЕГРО, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный АЛЛЕГРО, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул полубарный АЛЛЕГРО, черный

52
Фотография товара Барный стул Bras белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Bras белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Барный стул Bras белый

119
Фотография товара Стул пластиковый барный Air Bar темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Air Bar темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Air Bar темно-серый

42
Фотография товара Барный стул Cherokee, коричневая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Cherokee, коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Барный стул Cherokee, коричневая кожа

40
Фотография товара Кресло поворотное Oslo, кремовый, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Oslo, кремовый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
16 590
Оптовая цена

Кресло поворотное Oslo, кремовый, экокожа

65
Фотография товара Cтул Eames DSW ECO Барный Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Eames DSW ECO Барный Серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Cтул Eames DSW ECO Барный Серый

31
Фотография товара Барный стул Гангток катания сильвер / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Гангток катания сильвер / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Барный стул Гангток катания сильвер / черный матовый

44
В наличии 30 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 27, бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 27, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от960

Чехол 27, бордовый

49
New
Фотография товара Тележка для стульев Самба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для стульев Самба, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Тележка для стульев Самба

9
Настоящее фото товара Тележка лофт Light, произведённого компанией ChiedoCover
от37 790
Оптовая цена

Тележка лофт Light

5
Фотография товара Стол барный Serene Synchrony от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Serene Synchrony, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Стол барный Serene Synchrony

14
В наличии 35 шт.
Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, красная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, красная

37
Хит
Фотография товара Тележка для малых прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для малых прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
15 390

Тележка для малых прямоугольных столов

86
Фотография товара Стол Слуга сервировочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Слуга сервировочный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Стол Слуга сервировочный

38
Фотография товара Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390

Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая

71
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, бежевая

50
Фотография товара Системе хранения «Плияж лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Системе хранения «Плияж лайт», произведённого компанией ChiedoCover
55 890
Оптовая цена

Системе хранения «Плияж лайт»

5

Другие товары из раздела барные стулья

Фотография товара Стул барный Mars, голубой велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Mars, голубой велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190

Стул барный Mars, голубой велюр/ черный каркас

59
Фотография товара Барный стул Ноксвилл, черная кожа, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Ноксвилл, черная кожа, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Барный стул Ноксвилл, черная кожа, хром

30
В наличии 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул Plato dark beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Plato dark beige, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99016
7 100 ₽Оптовая цена

Барный стул Plato dark beige

42
Фотография товара Барный стул Хорген, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Хорген, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена

Барный стул Хорген, черный каркас

13
Распродажа
Фотография товара Стул барный Dome, экокожа, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Dome, экокожа, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 79033
9 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Dome, экокожа, светло-серый

26
В наличии 76 шт.
Фотография товара Стул барный Монолит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Монолит, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Стул барный Монолит

9
Фотография товара Стул Wind барный с мягким сиденьем и спинкой, с пюпитром, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Wind барный с мягким сиденьем и спинкой, с пюпитром, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
25 790
Оптовая цена

Стул Wind барный с мягким сиденьем и спинкой, с пюпитром, серый, черный

12
Фотография товара Стул барный Gorg от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Gorg, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Стул барный Gorg

7
Фотография товара Барный стул N-308 Терракс, цвет по RAL от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул N-308 Терракс, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Барный стул N-308 Терракс, цвет по RAL

10
Настоящее фото товара Стул Helmet, каркас черный, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Стул Helmet, каркас черный, зеленый

6

Товар в корзине

Стул барный TOLIX, черный глянцевый, темное дерево KD
Стул барный TOLIX, черный глянцевый, темное дерево KD
6 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 27, бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 27, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от960

Чехол 27, бордовый

49
New
Фотография товара Тележка для стульев Самба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для стульев Самба, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Тележка для стульев Самба

9
Настоящее фото товара Тележка лофт Light, произведённого компанией ChiedoCover
от37 790
Оптовая цена

Тележка лофт Light

5
Фотография товара Стол барный Serene Synchrony от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Serene Synchrony, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Стол барный Serene Synchrony

14
В наличии 35 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Подстолья для столов: как их правильно выбрать?
Подстолья для столов: как их правильно выбрать?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Правильно выбираем диваны и кресла в стиле лофт
Правильно выбираем диваны и кресла в стиле лофт

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 16.04.2025 Новая весенняя коллекция мягких стульев для HoReCa
Новая весенняя коллекция мягких стульев для HoReCa

Перейдите, чтобы узнать подробности