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Стул барный Tyler, зеленый

Артикул: CH-066-601
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина495 мм
  • Высота1070 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки510 мм
  • Высота упаковки440 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Вес упаковки19.50 кг

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