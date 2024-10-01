Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина495 мм
- Высота1070 мм
- Ширина сиденья410 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки510 мм
- Высота упаковки440 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Объём упаковки0.11 м3
- Вес упаковки19.50 кг