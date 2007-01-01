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Настоящее фото товара Кресло Авиана Вельвет, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Авиана Вельвет, голубой
13 оценок
40 390
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Кресло Авиана Вельвет, голубой - фото 1Кресло Авиана Вельвет, голубой - фото 2Кресло Авиана Вельвет, голубой - фото 3Кресло Авиана Вельвет, голубой - фото 4

Кресло Авиана Вельвет, голубой

Артикул: CH-087-731
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота750 мм
  • Вес11 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Низкое кресло Авиана Вельвет синий с резными передними ножками и закругленной спинкой, украшенной объемной стежкой по верху, органично вписывается в интерьер жилых комнат и рабочих кабинетов. Дубовый каркас обеспечивает прочность изделия, а мягкая льняная обивка голубого цвета, приятная на ощупь и для глаз, способствует полному расслаблению при отдыхе. Малый вес (11 кг) и колесики повышают мобильность модели, облегчают перемещение по квартире или частному дому.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота750 мм
  • Вес11 кг
  • Материаллен, массив березы
  • Цветголубой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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