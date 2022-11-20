Стул Bug, коралловый

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Стул Bug, латте

Характеристики товара

Описание

Изящный табурет — мягкий стул Bug — практичный, компактный и поддающийся штабелированию предмет мебели. Этот стильный мягкий стул способен поддержать утонченную стилистику домашнего интерьера. Цветовая палитра стульев Bug представлена трендовыми цветами, которые отлично сочетаются между собой и вписываются в любую палитру.

Обивка стула выполнена из практичного и приятного на ощупь велюра, сохраняющего презентабельный вид в ходе долгой службы. Ткань неприхотлива в уборке и легко поддается сухой чистке при помощи пылесоса, щётки или валика.

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Основные характеристики

  • Высота510 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина450 мм
  • Вес2.8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Максимальная нагрузка150 кг

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