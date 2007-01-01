Характеристики товара
Описание
Строгий и колоритный стул Эссан без подлокотников покорит вас не только своими внешними свойствами, но также эргономичностью и практичностью. Стул обит гладкой экокожей, которая легка в уходе. Необычные изгибы стула отлично поддерживают тело сидящего человека в удобном положении, а утонченные металлические подлокотники придают дополнительный комфорт и внешнюю привлекательность данному предмету мебели. Стул Эссан в наличии в нескольких оттенках.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина590 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Высота до сиденья445 мм
- Вес6.98 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый, хромированный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет