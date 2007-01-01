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Настоящее фото товара Стул Эссан без подлокотников, зеленая экокожа, ножки хромированные, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Эссан без подлокотников, зеленая экокожа, ножки хромированные
11 оценок
от 31 090
Стул Эссан без подлокотников, зеленая экокожа, ножки хромированные - фото 1Стул Эссан без подлокотников, зеленая экокожа, ножки хромированные - фото 2Стул Эссан без подлокотников, зеленая экокожа, ножки хромированные - фото 3Стул Эссан без подлокотников, зеленая экокожа, ножки хромированные - фото 4Стул Эссан без подлокотников, зеленая экокожа, ножки хромированные - фото 5

Стул Эссан без подлокотников, зеленая экокожа, ножки хромированные

Артикул: CH-089-341
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Строгий и колоритный стул Эссан без подлокотников покорит вас не только своими внешними свойствами, но также эргономичностью и практичностью. Стул обит гладкой экокожей, которая легка в уходе. Необычные изгибы стула отлично поддерживают тело сидящего человека в удобном положении, а утонченные металлические подлокотники придают дополнительный комфорт и внешнюю привлекательность данному предмету мебели. Стул Эссан в наличии в нескольких оттенках.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья445 мм
  • Вес6.98 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый, хромированный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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