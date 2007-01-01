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Настоящее фото товара Стул Клак, рогожка серая, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Клак, рогожка серая, ножки бук морилка светлый орех
12 оценок
10 090
Товар в корзине. Перейти
Стул Клак, рогожка серая, ножки бук морилка светлый орех - фото 1Стул Клак, рогожка серая, ножки бук морилка светлый орех - фото 2Стул Клак, рогожка серая, ножки бук морилка светлый орех - фото 3Стул Клак, рогожка серая, ножки бук морилка светлый орех - фото 4Стул Клак, рогожка серая, ножки бук морилка светлый орех - фото 5Стул Клак, рогожка серая, ножки бук морилка светлый орех - фото 6Стул Клак, рогожка серая, ножки бук морилка светлый орех - фото 7Стул Клак, рогожка серая, ножки бук морилка светлый орех - фото 8Стул Клак, рогожка серая, ножки бук морилка светлый орех - фото 9
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Реальное изображение товара 1 Стул Клак, рогожка серая, ножки бук морилка светлый орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Клак, рогожка серая, ножки бук морилка светлый орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Клак, рогожка серая, ножки бук морилка светлый орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Клак, рогожка серая, ножки бук морилка светлый орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Клак, рогожка серая, ножки бук морилка светлый орех производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Клак, рогожка серая, ножки бук морилка светлый орех

Артикул: CH-054-209
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Практичный складной стул с прочным деревянным каркасом и износостойким сидением. Стул представляет из себя прочную конструкцию, демонстрируя устойчивость и эргономичный дизайн. Удобный механизм складывания делает его идеальным решением для бизнеса, где важны компактное хранение и мобильность.

Особенности:
1. Удобство: складная конструкция, лёгкий вес, быстрая трансформация
2. Практичность: экономия пространства при хранении и перевозке
3. Универсальность: нейтральный дизайн впишется в любое пространство
4. Выгода: доступная цена при оптовых закупках от 10 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Материал ножекбук под морилкой
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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