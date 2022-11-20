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Стул уличный LeTо

Артикул: CH-050-745
8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина488 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота860 мм
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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