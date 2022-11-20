Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина488 мм
- Глубина630 мм
- Высота860 мм
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Стул Лофт-14
Стул Harmony капучино
Плетеное стул-кресло Пеланги К браун
Плетеное стул-кресло Пеланги К коньяк
Стул Борно серый
Стул Лофт Римми мягкий
Комплект мебели Corfy Weekend
Комплект мебели Corfy Set
Комплект мебели Corfy Fiesta
Стул Ibiza
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок кофе с молоком
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок мятный
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок изумруд
Куверт на 3 прибора Ричард, вензель слоновая кость
Куверт на 3 прибора Ричард, гладь слоновая кость
Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь топленое молоко
Куверт на 2 прибора Журавинка, вензель шампань