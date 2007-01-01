Характеристики товара
Описание
Современное садовое кресло из алюминия с плетеным сиденьем из жгута цвета антрацит. Высококачественная рама выполнена из нержавеющего алюминия с порошковым покрытием и полностью соответствует цвету сидения. Подлокотники выполнены из массива тикового дерева. Для удобства хранения кресло штабелируются в стопки до 20 шт. Максимальный комфорт посадки достигается применением современных материалов. Кресло станет отличным дополнением вашего загородного дома или приусадебного участка. Современное и практичное кресло будет радовать Вас и ваших гостей многие годы.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина580 мм
- Ширина470 мм
- Высота820 мм
- Вес4.8 кг
- СоставНержавеющий алюминий с порошковым покрытием, массив тика, полиэстеровый жгут.
- Количество мест1
- Цветсерый
- Страна изготовленияГермания
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки580 мм
- Высота упаковки820 мм
- Глубина упаковки470 мм
- Объём упаковки0.22 м3
- Вес упаковки4 кг