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Кресло садовое Дрим, антрацит - фото 1Кресло садовое Дрим, антрацит - фото 2

Кресло садовое Дрим, антрацит

Артикул: CH-028-505
47 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современное садовое кресло из алюминия с плетеным сиденьем из жгута цвета антрацит. Высококачественная рама выполнена из нержавеющего алюминия с порошковым покрытием и полностью соответствует цвету сидения. Подлокотники выполнены из массива тикового дерева. Для удобства хранения кресло штабелируются в стопки до 20 шт. Максимальный комфорт посадки достигается применением современных материалов. Кресло станет отличным дополнением вашего загородного дома или приусадебного участка. Современное и практичное кресло будет радовать Вас и ваших гостей многие годы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина580 мм
  • Ширина470 мм
  • Высота820 мм
  • Вес4.8 кг
  • СоставНержавеющий алюминий с порошковым покрытием, массив тика, полиэстеровый жгут.
  • Количество мест1
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки820 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Вес упаковки4 кг

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