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Канны кресло плетеное из роупа, оранжевый меланж - фото 1Канны кресло плетеное из роупа, оранжевый меланж - фото 2

Канны кресло плетеное из роупа, оранжевый меланж

Артикул: CH-077-364
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло «Канны» из нашей коллекции - идеальное решение для создания уюта в вашем интерьере.Это кресло обладает каркасом, выполненным из алюминия и окрашенным в светло-серый цвет с использованием порошковой краски. Это дает креслу надежность и обеспечивает его долгий срок службы. Изюминкой является фактура каркаса, напоминающая текстуру муар, что придает ему оригинальность и выделяет его среди другой мебели.Плетение выполнено из высококачественного роупа в светло-сером цвете, что добавляет интерьеру свежести и воздужности.С креслом поставляется подушка с чехлом из 100% полиэстера. Чехол подушки выполнен в светло-сером цвете.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья415 мм
  • Вес11,4 кг
  • Материалроуп
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветоранжевый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки780 мм
  • Высота упаковки780 мм
  • Глубина упаковки770 мм
  • Вес упаковки14.70 кг
  • Объём упаковки0.47 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Канны кресло плетеное из роупа, оранжевый меланж
Канны кресло плетеное из роупа, оранжевый меланж
66 190
В корзине

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