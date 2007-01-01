Характеристики товара
Описание
Кресло «Канны» из нашей коллекции - идеальное решение для создания уюта в вашем интерьере.Это кресло обладает каркасом, выполненным из алюминия и окрашенным в светло-серый цвет с использованием порошковой краски. Это дает креслу надежность и обеспечивает его долгий срок службы. Изюминкой является фактура каркаса, напоминающая текстуру муар, что придает ему оригинальность и выделяет его среди другой мебели.Плетение выполнено из высококачественного роупа в светло-сером цвете, что добавляет интерьеру свежести и воздужности.С креслом поставляется подушка с чехлом из 100% полиэстера. Чехол подушки выполнен в светло-сером цвете.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина700 мм
- Высота750 мм
- Высота до сиденья415 мм
- Вес11,4 кг
- Материалроуп
- Материал каркасаалюминий
- Цветоранжевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки780 мм
- Высота упаковки780 мм
- Глубина упаковки770 мм
- Вес упаковки14.70 кг
- Объём упаковки0.47 м3
- Изделия стопируютсяНет