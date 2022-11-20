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Стул Маттео, лайм

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Стул Маттео, белый

Характеристики товара

Описание

Эргономичная спинка и сиденье из высококачественного пластика ABS, ножки хромированные.

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина465 мм
  • Длина550 мм
  • Вес4.6 кг
  • Объем0.04 мл
  • Количество мест1
  • Цветзеленый, серый

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