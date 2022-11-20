Характеристики товара
Описание
Эргономичная спинка и сиденье из высококачественного пластика ABS, ножки хромированные.
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина465 мм
- Длина550 мм
- Вес4.6 кг
- Объем0.04 мл
- Количество мест1
- Цветзеленый, серый
Эргономичная спинка и сиденье из высококачественного пластика ABS, ножки хромированные.
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