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Стул Милан плетеный из роупа, бежевый

Артикул: CH-076-396
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул «Милан» для обустройства обеденной или лаунж-зоны.Изготовлен из алюминиевого каркаса белого цвета, оплетенного вручную эластичными синтетическими лентами из высокопрочных полиэфирных волокон (роуп круглый). Цвет оплетки - коричневый.В комплект входит подушка со съёмным чехлом из 100%-го полиэстера с влагоотталкивающей пропиткой бежевого цвета.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота795 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес4 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки670 мм
  • Вес упаковки4 кг
  • Объём упаковки0.44 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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