Характеристики товара
Описание
Стул «Милан» для обустройства обеденной или лаунж-зоны.Изготовлен из алюминиевого каркаса, оплетенного вручную эластичными синтетическими лентами из высокопрочных полиэфирных волокон (роуп круглый). В комплект входит подушка со съёмным чехлом из 100%-го полиэстера с влагоотталкивающей пропиткой.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина660 мм
- Высота795 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Материалроуп
- Материал каркасаалюминий
- Цветоранжевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки770 мм
- Высота упаковки850 мм
- Глубина упаковки670 мм
- Вес упаковки4 кг
- Объём упаковки0.44 м3
- Изделия стопируютсяНет