Характеристики товара
Описание
Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.
Высота ножек:77 см.
Материал ножек:сращенный массив дуба, тон темный орех;
Материал основания:сращенный массив дуба, тон темный орех;
Обивка:Отсутствует;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина460 мм
- Высота980 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Вес5 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалмассив
- Цветтемный орех
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет