Характеристики товара
Описание
Полностью экоголичный стул БИО изгтовленный из массива дуба, дополнит ваш интерьер своим присутсвием, а так же подчеркнет индивидуальность. Можно использовать дома, на террасе, в кафе и ресторанах.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина520 мм
- Высота770 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Вес5.75 кг
- Максимальная нагрузкадо 120 кг кг
- Материалмассив
- Материал сиденьямассив
- Страна изготовленияБеларусь
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет