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Стул Oak, дуб натуральный

Артикул: CH-076-374
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Полностью экоголичный стул БИО изгтовленный из массива дуба, дополнит ваш интерьер своим присутсвием, а так же подчеркнет индивидуальность. Можно использовать дома, на террасе, в кафе и ресторанах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота770 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Вес5.75 кг
  • Максимальная нагрузкадо 120 кг кг
  • Материалмассив
  • Материал сиденьямассив
  • Страна изготовленияБеларусь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Стул Oak, дуб натуральный
Стул Oak, дуб натуральный
29 490
В корзине

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