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Настоящее фото товара Стул полубарный Бремин, черная экокожа, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Бремин, черная экокожа, ножки черные
15 оценок
37 190
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Бремин, черная экокожа, ножки черные - фото 1Стул полубарный Бремин, черная экокожа, ножки черные - фото 2Стул полубарный Бремин, черная экокожа, ножки черные - фото 3Стул полубарный Бремин, черная экокожа, ножки черные - фото 4Стул полубарный Бремин, черная экокожа, ножки черные - фото 5

Стул полубарный Бремин, черная экокожа, ножки черные

Артикул: CH-089-174
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Комфортный и элегантный стул Бремен полубарный из экокожи отлично подходит для столешниц высотой от 90 до 100 см. Высота сиденья стула - 65 см. Сиденье стула Бремен полубарного обито восхитительной экокожей, которая не только привлекает взгляд своей элегантностью, но и порадует практичностью. Акцент в дизайне полубарного стула Бремен - это элегантная прострочка. Ножки из металла добавляют стулу современный характер, гарантируют прочность и стабильность, позволяя вам чувствовать себя уверенно и комфортно. Стоит отметить, что стул Бремен полубарный поставляется в разобранном виде.

Высота ножек:65 см.

Материал ножек:металл;

Материал основания:фанера;

Обивка:Искуственная кожа;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес11.8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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