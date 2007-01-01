Характеристики товара
Описание
Комфортный и элегантный стул Бремен полубарный из экокожи отлично подходит для столешниц высотой от 90 до 100 см. Высота сиденья стула - 65 см. Сиденье стула Бремен полубарного обито восхитительной экокожей, которая не только привлекает взгляд своей элегантностью, но и порадует практичностью. Акцент в дизайне полубарного стула Бремен - это элегантная прострочка. Ножки из металла добавляют стулу современный характер, гарантируют прочность и стабильность, позволяя вам чувствовать себя уверенно и комфортно. Стоит отметить, что стул Бремен полубарный поставляется в разобранном виде.
Высота ножек:65 см.
Материал ножек:металл;
Материал основания:фанера;
Обивка:Искуственная кожа;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина490 мм
- Высота1020 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Вес11.8 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет