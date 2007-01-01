МИНПРОМТОРГ
от5 590₽6
5 890 ₽
Стул Топас, велюр Велутто-04 светло-бежевый, светлый орех
МИНПРОМТОРГ
от6 390₽32
9 390 ₽
Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук
МИНПРОМТОРГ
от8 990₽23
11 590 ₽
Стул Гави, шенилл Зебра 08, ножки бук морилка старинный орех
В наличии 1 шт.
14 690₽
Деревянный стул Адриано 082 вишня / без патины
В наличии 30 шт.
22 990₽
Стул деревянный барный Леман с обивкой из ткани
В наличии 3 шт.
28 390₽
Мягкий стул с подлокотниками Тэннер, черный
В наличии 10 шт.
Новинка
38 590₽
Стул барный Чесли, зеленая ткань, массив бука (натуральный)
В наличии 30 шт.
Новинка
38 590₽
Стул барный Чесли, бежево-коричневая ткань, массив бука (темный орех)
В наличии 12 шт.
Новинка
38 590₽
Стул барный Чесли, светло-серая ткань, массив бука (терра)
В наличии 24 шт.
46 590₽
Стул полубарный Третинно, темно-синяя ткань, ясень тон натуральный