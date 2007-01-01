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Настоящее фото товара Стул полубарный Тасли, светло-серая ткань, ясень тон орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Тасли, светло-серая ткань, ясень тон орех
5 оценок
43 190
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Тасли, светло-серая ткань, ясень тон орех - фото 1Стул полубарный Тасли, светло-серая ткань, ясень тон орех - фото 2Стул полубарный Тасли, светло-серая ткань, ясень тон орех - фото 3Стул полубарный Тасли, светло-серая ткань, ясень тон орех - фото 4Стул полубарный Тасли, светло-серая ткань, ясень тон орех - фото 5

Стул полубарный Тасли, светло-серая ткань, ясень тон орех

Артикул: CH-089-217
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1030 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота ножек:65.5 см.

Материал ножек:ясень (тон орех);

Материал основания:ясень (тон орех);

Обивка:Ткань;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1030 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья655 мм
  • Материалясень
  • Цветорех, светло-серый
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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