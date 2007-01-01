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Настоящее фото товара Стул барный Чесли, бежевая экокожа массив бука (орех), произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Чесли, бежевая экокожа массив бука (орех)
15 оценок
39 990
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Стул барный Чесли, бежевая экокожа массив бука (орех) - фото 1

Стул барный Чесли, бежевая экокожа массив бука (орех)

Артикул: CH-089-153
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья465 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Компактный и уютный, наш стул Челси полубарный создан, чтобы проводить на нем все свое время! В форме этого стула вы увидите оттенки разных эпох, от античности до 20-х годов. Посмотрите, как спинка стула красиво и необычно сконструирована. Что важно, она довольно высока, чтобы уверенно поддержать ваш позвоночник. Стул Ливорно полубарный - замечательный предмет мебели, влюбиться в который можно с первого мгновения, лишь взглянув на него.

Высота ножек:78.5 см.

Материал ножек:массив бука (цвет орех);

Материал основания:массив бука (цвет орех);

Обивка:Искуственная кожа;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья465 мм
  • Глубина сиденья455 мм
  • Высота до сиденья785 мм
  • Вес5.6 кг
  • Материалмассив бука
  • Цветбежевый, орех
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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