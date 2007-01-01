Характеристики товара
Описание
Компактный и уютный, наш стул Челси полубарный создан, чтобы проводить на нем все свое время! В форме этого стула вы увидите оттенки разных эпох, от античности до 20-х годов. Посмотрите, как спинка стула красиво и необычно сконструирована. Что важно, она довольно высока, чтобы уверенно поддержать ваш позвоночник. Этот стул полубарный - замечательный предмет мебели, влюбиться в который можно с первого мгновения, лишь взглянув на него.
Высота ножек:78.5 см.
Материал ножек:массив бука (натуральный);
Материал основания:массив бука (натуральный);
Обивка:Ткань;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина590 мм
- Высота1020 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья560 мм
- Высота до сиденья785 мм
- Вес5.6 кг
- Материалмассив бука
- Цветбежевый, коричневый, темный орех
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет