Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный Чесли, светло-серая ткань, массив бука (терра), произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Чесли, светло-серая ткань, массив бука (терра)
10 оценок
38 590
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Чесли, светло-серая ткань, массив бука (терра) - фото 1

Стул барный Чесли, светло-серая ткань, массив бука (терра)

Артикул: CH-089-155
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Бали, велюр Лофт
Фотография товара Стул Бали, велюр Лофт от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Вольтер с подлокотниками, венге, экокожа
Фотография товара Стул Вольтер с подлокотниками, венге, экокожа от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Компактный и уютный, наш стул Челси полубарный создан, чтобы проводить на нем все свое время! В форме этого стула вы увидите оттенки разных эпох, от античности до 20-х годов. Посмотрите, как спинка стула красиво и необычно сконструирована. Что важно, она довольно высока, чтобы уверенно поддержать ваш позвоночник. Стул Ливорно полубарный - замечательный предмет мебели, влюбиться в который можно с первого мгновения, лишь взглянув на него.

Высота ножек:78.5 см.

Материал ножек:массив бука (терра);

Материал основания:массив бука (терра);

Обивка:Ткань;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья560 мм
  • Высота до сиденья785 мм
  • Вес5.6 кг
  • Материалмассив бука
  • Цветкоричневый, светло-серый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела деревянные мягкие стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Топас, велюр Велутто-04 светло-бежевый, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Топас, велюр Велутто-04 светло-бежевый, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5906
5 890 ₽

Стул Топас, велюр Велутто-04 светло-бежевый, светлый орех

91
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Руби , экокожа люкс алмонд (бежевый), старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руби , экокожа люкс алмонд (бежевый), старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 0908
6 590 ₽

Стул Руби , экокожа люкс алмонд (бежевый), старинный орех

87
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39032
9 390 ₽

Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук

30
  • черный
  • бежевый
  • серый
  • красный, черный
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Гави, шенилл Зебра 08, ножки бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гави, шенилл Зебра 08, ножки бук морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽

Стул Гави, шенилл Зебра 08, ножки бук морилка старинный орех

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Деревянный стул Адриано 082 вишня / без патины от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Адриано 082 вишня / без патины, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Деревянный стул Адриано 082 вишня / без патины

9
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул деревянный барный Леман с обивкой из ткани от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный барный Леман с обивкой из ткани, произведённого компанией ChiedoCover
22 990

Стул деревянный барный Леман с обивкой из ткани

14
В наличии 3 шт.
Фотография товара Мягкий стул с подлокотниками Тэннер, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий стул с подлокотниками Тэннер, черный, произведённого компанией ChiedoCover
28 390

Мягкий стул с подлокотниками Тэннер, черный

9
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Чесли, зеленая ткань, массив бука (натуральный), произведённого компанией ChiedoCover
38 590

Стул барный Чесли, зеленая ткань, массив бука (натуральный)

6
  • зеленый, натуральный
  • бежевый, орех
  • коричневый, светло-серый
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул барный Чесли, бежево-коричневая ткань, массив бука (темный орех) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Чесли, бежево-коричневая ткань, массив бука (темный орех), произведённого компанией ChiedoCover
38 590

Стул барный Чесли, бежево-коричневая ткань, массив бука (темный орех)

10
  • зеленый, натуральный
  • бежевый, орех
  • коричневый, светло-серый
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул барный Манистер, сиденье с наклоном, темно-серый бархат, ножки металл черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Манистер, сиденье с наклоном, темно-серый бархат, ножки металл черный, произведённого компанией ChiedoCover
23 090

Стул барный Манистер, сиденье с наклоном, темно-серый бархат, ножки металл черный

9
В наличии 11 шт.

Товар в корзине

Стул барный Чесли, светло-серая ткань, массив бука (терра)
Стул барный Чесли, светло-серая ткань, массив бука (терра)
38 590
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности