Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Ширина480 мм
- Глубина560 мм
- Материал каркасадерево
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветбелый
Стул Сити с прямой спинкой
Стул Джет с высокой деревянной спинкой
Стул Мурано с мягкой вставкой на спинке из дерева
Стул Дали с высокой деревянной спинкой
Стул Лион с деревянной спинкой
Стул Марко с деревянной спинкой
Стул Поло с деревянной спинкой
Стул Турин со спинкой
Стул Бруно с деревянной спинкой
Стул Эден с овальной мягкой спинкой
Стул Бруно-2 с деревянной спинкой
Стул Бруно-2М с мягкой вставкой на спинке из дерева
Стул Турин-Д со спинкой
Стул Элис-К с овальной спинкой
Стул Арго-М с мягкой вставкой в овальной спинке из дерева
Стул Турин-М с мягкой вставкой на спинке
Стул Кадис-М с мягкой вставкой на спинке из дерева
Стул Вито-М с мягкой вставкой на спинке из дерева
Стул Бари-М с мягкой вставкой на спинке из дерева
Стул Поло-М с мягкой вставкой на спинке из дерева