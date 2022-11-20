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Стул Сильвер с гнутой мягкой спинкой

11 оценок

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина560 мм
  • Материал каркасадерево
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбелый

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