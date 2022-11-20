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Стул Tolix барный Красный глянцевый

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Характеристики товара

Описание

Барный табурет Tolix – воплощение качества и практичности. Удобный металлический стул на четырех опорах окрашен в красный глянцевый цвет. Он может стать стильным дополнением интерьера модного заведения или домашней столовой. Данная мебель по праву считается невероятно долговечной. Выполненный из прочного металла стул Tolix обладает идеальной конструкцией. Он устойчив, функционален и не требует специального ухода.

1 коробка / 6 шт.

Габариты: 45х45х1440

Объем: 0,2916

Вес: 31,2 кг.

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья770 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Вес4.6 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяметалл
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки450 мм
  • Высота упаковки1440 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Вес упаковки31.20 кг

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