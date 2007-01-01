Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Перфекто, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Перфекто, коричневый
39 оценок
3 390
Товар в корзине. Перейти
Стул Перфекто, коричневый - фото 1Стул Перфекто, коричневый - фото 2Стул Перфекто, коричневый - фото 3Стул Перфекто, коричневый - фото 4

Стул Перфекто, коричневый

Артикул: CH-028-217
39 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота720 мм
  • Материал каркасабук
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Элис, антрацит
Фотография товара Стул пластиковый Элис, антрацит от компании ChiedoCover.
Следующий Стул пластиковый Элис, хром, лен
Фотография товара Стул пластиковый Элис, хром, лен от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота720 мм
  • Материал каркасабук
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Элин, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Стул Элин, бежевый

13
В наличии 310 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Eames, бук, сапфир от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Eames, бук, сапфир, произведённого компанией ChiedoCover
1 690

Стул пластиковый Eames, бук, сапфир

8
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ), малиновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ), малиновый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ), малиновый

15
Настоящее фото товара Стул Кишбер, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 790

Стул Кишбер, бежевый

14
  • Стул Кишбер
  • черный
  • бежевый
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Лейя, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Лейя, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99011
9 990 ₽

Стул обеденный Лейя, светло-серый

8
  • бежевый
  • светло-коричневый
  • зеленый
  • серый
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Стул кухонный Фризи, поворотный, светло-бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
20 690

Стул кухонный Фризи, поворотный, светло-бежевый, черный

7
В пути 1356 шт.
Настоящее фото товара Стул кухонный Рефрэкшн, поворотный, темно-бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
22 090

Стул кухонный Рефрэкшн, поворотный, темно-бежевый, черный

7
В наличии 4 шт.В пути 4116 шт.
Фотография товара Стул обеденный Балла, букле, коралловый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Балла, букле, коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
10 090

Стул обеденный Балла, букле, коралловый

8
  • бежевый, коричневый
  • коричневый, черный
  • оранжевый
В наличии 28 шт.
Фотография товара Стул Капри 25-5 Барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Капри 25-5 Барный, произведённого компанией ChiedoCover
14 190

Стул Капри 25-5 Барный

7
Фотография товара Стул Амбел, металл прямоугольный профиль, пудровый, белый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амбел, металл прямоугольный профиль, пудровый, белый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул Амбел, металл прямоугольный профиль, пудровый, белый, велюр

14

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол складной 1208НМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной 1208НМ, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Стол складной 1208НМ

32
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стол садовый Тино, 140, табак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Тино, 140, табак, произведённого компанией ChiedoCover
35 790
Оптовая цена

Стол садовый Тино, 140, табак

44
  • Стол садовый Тино, слоновая кость
  • черный
  • бежевый
  • коричневый
Новинка
Настоящее фото товара Стол кофейный Датти с конусными ножками, серый/серый, произведённого компанией ChiedoCover
28 890

Стол кофейный Датти с конусными ножками, серый/серый

7
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стол Океаник, 120х80 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Океаник, 120х80, произведённого компанией ChiedoCover
40 390
Оптовая цена

Стол Океаник, 120х80

41
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Лаки мини 800мм, мрамор белый, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
8 690

Стол нераздвижной Лаки мини 800мм, мрамор белый, черный муар

5
  • белый, темно-серый
  • черный
  • серый
  • коричневый, черный
Фотография товара Стол АРКОС 6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 6, произведённого компанией ChiedoCover
26 790
Оптовая цена

Стол АРКОС 6

45
Фотография товара Стол Flint от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Flint, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Стол Flint

46
Распродажа
Фотография товара Столик журнальный Лаура, металл, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик журнальный Лаура, металл, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 19029
9 990 ₽

Столик журнальный Лаура, металл, светло-серый

7
  • черный
  • серый
  • красный
В наличии 2 шт.В пути 52 шт.
Фотография товара Стол обеденный Реторт, раскладной, белый мрамор, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Реторт, раскладной, белый мрамор, черный, произведённого компанией ChiedoCover
79 690

Стол обеденный Реторт, раскладной, белый мрамор, черный

13
В наличии 2 шт.В пути 601 шт.
Настоящее фото товара Стол Альт, произведённого компанией ChiedoCover
от54 390
Оптовая цена

Стол Альт

32

Другие товары из раздела стулья для кафе

Настоящее фото товара Стул барный ОРБИТА, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Стул барный ОРБИТА, бежевый

39
  • бежевый
  • белый
  • красный, черный
Распродажа
Фотография товара Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ), произведённого компанией ChiedoCover
от20 39024
26 590 ₽Оптовая цена

Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ)

129
  • красный
  • синий
Распродажа
Фотография товара Стул Ника вращающийся велюр пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ника вращающийся велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09051
18 490 ₽Оптовая цена

Стул Ника вращающийся велюр пыльно-розовый

26
  • серый
  • розовый
В наличии 89 шт.
Фотография товара Стул Астер, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Астер, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул Астер, белый

60
  • белый
  • бежевый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Амадиу орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амадиу орех, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул Амадиу орех

49
В наличии 29 шт.
Фотография товара Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, бежевый

9
  • бежевый
  • черный
  • серый, черный
  • зеленый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Дизайнерский стул Elegans, графит, металл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул Elegans, графит, металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена

Дизайнерский стул Elegans, графит, металл, черный

7
  • бежевый
  • темно-серый
  • изумрудный
В наличии 10 шт.
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, латте, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, латте, золото, произведённого компанией ChiedoCover
16 690
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, латте, золото

13
В наличии 10 шт.
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, латте, черный, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, латте, черный, металл, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, латте, черный, металл

9
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Валенсия, пурпурный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Валенсия, пурпурный, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Стул Валенсия, пурпурный

14
В наличии 31 шт.

Товар в корзине

Стул Перфекто, коричневый
Стул Перфекто, коричневый
3 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол складной 1208НМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной 1208НМ, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Стол складной 1208НМ

32
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стол садовый Тино, 140, табак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Тино, 140, табак, произведённого компанией ChiedoCover
35 790
Оптовая цена

Стол садовый Тино, 140, табак

44
  • Стол садовый Тино, слоновая кость
  • черный
  • бежевый
  • коричневый
Новинка
Настоящее фото товара Стол кофейный Датти с конусными ножками, серый/серый, произведённого компанией ChiedoCover
28 890

Стол кофейный Датти с конусными ножками, серый/серый

7
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стол Океаник, 120х80 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Океаник, 120х80, произведённого компанией ChiedoCover
40 390
Оптовая цена

Стол Океаник, 120х80

41

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности