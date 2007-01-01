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Настоящее фото товара Стул Перфекто, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Перфекто, фиолетовый
49 оценок
3 390
Товар в корзине. Перейти
Стул Перфекто, фиолетовый - фото 1Стул Перфекто, фиолетовый - фото 2

Стул Перфекто, фиолетовый

Артикул: CH-028-220
49 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота720 мм
  • Материал каркасабук
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота720 мм
  • Материал каркасабук
  • Цветфиолетовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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