Распродажа
от9 790₽15
11 490 ₽
Стул Конгсберг барный, серый велюр, стальные ножки
МИНПРОМТОРГ
4 990₽13
5 690 ₽
Стул Солар
от26 290₽
Оптовая цена
Кресло Кэнди велюр зелёный
В наличии 2 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
от2 580₽17
3 075 ₽
Стул Хит 20мм с подлокотниками, чёрный муар, ромб синий
6 390₽
Оптовая цена
Стул Харпер, рогожка, бежево-серый
В наличии 1 шт.
1 490₽
Стул Рюс, каркас черный, светло-бежевый
14 690₽
Стул кухонный Рэндер, поворотный, черный
В пути 1540 шт.
26 490₽
Стул Перпетуал, коричневый, темно-коричневый
В наличии 12 шт.В пути 468 шт.
2 390₽
Стул Ковер Б, белый, белые ножки
В наличии 100 шт.
Распродажа
4 190₽17
4 990 ₽
Стул обеденный Патрус, капучино, велюр
В наличии 410 шт.В пути 100 шт.