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Настоящее фото товара Стул Перфекто, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Перфекто, оранжевый
42 оценки
3 390
Товар в корзине. Перейти
Стул Перфекто, оранжевый - фото 1Стул Перфекто, оранжевый - фото 2

Стул Перфекто, оранжевый

Артикул: CH-028-218
42 оценки
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота720 мм
  • Материал каркасабук
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота720 мм
  • Материал каркасабук
  • Цветоранжевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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